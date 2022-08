“Mendoj se është e nevojshme të ketë një lloj Asociacioni. të bazuar në marrëveshjet e vitit 2015. Ajo duhet të zbatohet. Megjithatë, shihet qartazi se Kosova nuk dëshiron ta ketë brenda një Republika Serpska. As Uashingtonit dhe Brukselit nuk e dëshirojnë një Republika Serpska në Kosovë, por një asociacion të komunitetit serb që do të mund t’ua përmirësojë jetën atyre njerëzve atje. Kjo, para së gjithash, ka të bëjë me komunitetin serb, por diçka e tillë do t’i shërbente edhe komunitetit shqiptar, sepse janë duke jetuar bashkë. Duhet të gjendet kompromis. Pra, (Asociacioni) nuk duhet të jetë mbi baza etnike”, është shprehur Wolfgang Petritsch.

