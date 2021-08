Kosova i doli në ndihmë Shqipërisë, pasi e ka edhe obligim kombëtar. Por, kjo gjë nuk I bëri fare përshtypje Edi ramës. Asnjë falënderim sado modest, paramendo nëse Serbia do i vinte në ndihmë cili do të ishte falënderimi nga Rama. Për situatën me tërmet Rama falënderoj Serbinë që sipas tij; ishte e parë që na doli në ndihmë” duke anashkaluar komplet Kosovën, e cila ishte e para dhe më së shumti ka ndihmuar me të gjitha format dhe mënyrat e saja.

