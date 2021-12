“Ne presim një rezultat të shkëlqyer me datë 18, sikundër ftoj çdo demokrat që atë ditë të firmosë aktin madhor të pushtetit të vullnetit të anëtarit të PD-së me normat e reja të lirisë dhe ta dënojë me injorim anti-Kuvendin e shoqatës Basha-Bardhi, si një nga turpet më të mëdha të historisë së Evropës dhe njerëzimit në rrugën e demokracisë. Unë pres që deputetët të mos bëhen bashkëpunëtor në një akt të pashembullt të pluralizmit me një vendim anti-statutor për hallin e karriges personale të Lulzim Bashës”, tha ish-lideri historik i PD.

