Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen i kujtoi Rusisë detyrimet e saj ndërkombëtare. “Navalny duhet liruar pa asnjë kusht”, shkroi ajo në Twitter. Edhe presidenti i Këshillit të BE, Chalres Michel deklaroi, se BE nuk e pranon vendimin. “Drejtësia nuk duhet politizuar”, shkroi Michel. Ministri i Jashtëm britanik, Dominic Raab tha se dënimi merret me shënjestrimin e viktimës së atentatit me helm, e jo nxjerrjen përpara drejtësisë të autorëve te tij. Qeveria ruse, sipas agjencisë RIA, deklaron se perëndimi nuk duhet të përzihet në çështjet e brendshme ndërkombëtare.

