“Aviacioni civil është goditur rëndë nga pandemia Covid-19, por kjo ngjarje e organizuar sot dëshmon që ne jemi më të fort se sfidat. Republika e Shqipërisë si faktor i rëndësishëm rajonal ka bashkëpunuar shumë me aleatët për normalizimin e aviacionit në Ballkan, e në veçanti për normalizimin e hapësirës ajrore me Kosovën. Ekspertët tanë kanë punuar me përkushtim që të arrihet kjo marrëveshje në koordinim të plotë me NATO-n dhe me mbështetje të pa rezervë të qeverisë shqiptare. Ne zotohemi, jemi të përkushtuar që kjo marrëveshje të mos ngelet në letër por të zbatohet shumë shpejt për hapjen e korridorit ajror midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës”, tha Gjonbalaj.

“Sigurisht NATO dhe KFOR-i kanë qenë shtytësit kryesor për t’u arrit kjo marrëveshje për normalizimin e hapësirës së ulët ajror me shtetet në rajon, në këtë rast edhe me Shqipërinë. Marrëveshja do të na mundësoj në hapat tjerë që kemi ne si AShNA për arritjen e marrëveshjes edhe me autoritetet e Podgoricës dhe Beogradit, ku besoj që së shpejti brenda vitit edhe këto dy marrëveshje të arrihen për hapjen e korridoreve ajrore me shtetet fqinje. Pra, Kosova pas një 21 vjetëve shpresojmë që të përmbyllë këtë proces sivjet dhe presim që Kosova të jetë pjesë e Ballkanit perëndimor për normalizimin e trafikut ajror”, tha ai.

