Njerëzit me sëmundje të zemrës, kancer ose ata që kanë qenë në kontakt me dikë të infektuar nga Covid-19 në javët e fundit u kërkua të mos regjistroheshin. Blerësit e biletave zgjodhën midis tre vendeve në Barcelonë ku duhej t’u nënshtroheshin një testi të shpejtë antigjeni të shtunën në mëngjes. Ata me rezultate negative morën një kod në telefon duke vërtetuar biletën për shfaqjen në arenën Palau Sant Jordi, e cila fillon në orën 19:00. Maskat do të jenë të detyrueshme.

