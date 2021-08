Ish-ministri i Shëndetësisë ndodhet me pushime së bashku me tre fëmijët e tij, të cilët janë fryt i dashurisë me bashkëshorten 44-vjeçare, Martha. Hancock dukej se i kishte lënë pas problemet dhe po shijonte kohën me familjen e tij në plazh.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy