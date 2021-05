Të dërguarat e Washingtonit në Tiranë, janë destinuar për tu përballur me burrat president të Shqipërisë. Presidenti Ilir Meta, e sosi qetësinë dhe dashurinë me SHBA, duke u vendosur publikisht, në një kurs të fortë përplasje me ambasadoren Yuri Kim, njësoj si ish presidenti Sali Berisha në vitin 1997, me ambasadoren amerikane të kohës Marisa Lino.

