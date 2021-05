Është një fondacion i gjerë, duke punësuar 1,600 veta staf me qendër në Seattle, i cili ka dhënë 50 miliardë dollarë për projekte në 135 vende që kur u themelua në vitin 2000 dhe ende ka asete me vlerë 43 miliardë dollarë. Ai përqendrohet në projekte për të përmirësuar kujdesin shëndetësor global, arsimin dhe barazinë gjinore me ambicie të mëdha – ofertat për të çrrënjosur plotësisht disa sëmundje, të tilla si poliomeliti. Gjithashtu siguron mbështetje në rast të katastrofave natyrore. Vitin e kaluar, fondacioni siguroi 1.8 miliard dollarë për furnizime mjekësore emergjente të coronavirusit, PPE dhe vaksinat. Një tjetër dy miliardë dollarë është caktuar për të provuar dhe zhdukur malarjen brenda një brezi dhe 1.6 miliard dollarë për të ndihmuar studentët me ngjyrë në ShBA.

Nëse kjo shkon përpara, Melinda French Gates – e cila kohët e fundit ka futur mbiemrin e saj të vajzërisë French në profilet e saj në rrjetet sociale – do të renditet si gruaja e dytë më e pasur në botë pas Françoise Bettencourt Meyers, pronares 67-vjeçare të “L’Oreal”, pasuria e trashëguar e së cilës tani vlen rreth 83 miliardë dollarë. Sipas indeksit të miliarderëve ‘Bloomberg’, Bill Gates aktualisht renditet si personi i katërt më i pasur në botë, me pasurinë në total rreth 146 miliardë dollarë. Sidoqoftë, ai do të ishte shumë më i pasur – dhe ndoshta akoma personi më i pasur në botë – nëse ai nuk do të kishte në pronësi të përbashkët 40 miliardë dollarë nga organizata bamirëse e çiftit, ‘Bill and Melinda Gates Foundation’.

