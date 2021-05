“Të gjitha llojet e ndryshme mutante të virusit të cilat ekzistojnë në vende të ndryshme do të përqendrohen dhe do të mblidhen këtu në Tokio. Ne nuk mund të mohojmë mundësinë e madje një lloji të ri të virusit që mund të shfaqet. Nëse do të krijohej një situatë e tillë, kjo madje mund të nënkuptojë që një emër olimpik i Tokios i virusit të emërohet në këtë mënyrë, i cili do të ishte një tragjedi e madhe dhe diçka që do të ishte shënjestra e kritikave, madje për 100 vjet,” tha Naoto Ueyama në një konferencë shtypi sot.

