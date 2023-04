Ky dimër, sipas Fatos Çerenishtit, administrator i FAFA Group, një prej strukturave akomoduese më të mëdha në vend, ka pasur rënie të turistëve në struktura. Ndikimin kryesor, sipas tij, e ka dhënë ulja e vizitorëve nga Kosova. Arsyet pse ka ndodhur kjo, sipas tij, lidhen me kushtet më të vështira ekonomike që solli kriza por edhe me situatën e përgjithshme politike. Ai vëren se edhe net-qëndrimet janë shkurtuar. “Dimri ka pasur turistë, por nga ajo që konstatoj ka rënie me 20-30% në raport me vitet e tjera”, ka pohuar ai.

