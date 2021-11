Paloka: Verifikimi do bëhet në Kuvend, që është i jashtëzakonshëm. Atë ditë para se të fillojë Kuvendi do lexohen dhe emrat dhe do verifikohen formularët. U aludua edhe që nuk janë fare, por për të qenë janë këtu 4200. Dikush mund të thotë që janë falsifikuar, dikush mund të thotë që janë marrë me zor, por këto do vërtetohen ditën e Kuvendit.

