“Por, ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë më pas”, – ka shtuar Vuçiç duke iu referuar kërkesës së Serbisë që Kosova të formojë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Një ditë më herët, edhe Kurti, i cili po ashtu gjendet sot në Paris, tha se mund të ndodhë një takim me Vuçiçin. Kurti dhe Vuçiç po marrin pjesë në Forumin e Paqes, me ftesë të presidentit francez.

