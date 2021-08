“Shqipëria do të strehojë afganët nën drejtimin e SHBA-ve”, kështu e ka nisur artikullin e sotëm Associated Press. Ajo flet për deklaratën e kryeministrit Rama i cili tha se “Pa dyshim që ne nuk do të themi jo”,në artikull shkruan se qeveria shqiptare gjithashtu i është përgjigjur pozitivisht kërkesave të dy OJQ -ve amerikane për të strehuar qindra intelektualë afganë dhe gra aktiviste të cilët janë kërcënuar me ekzekutim nga talebanët.

