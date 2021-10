“Pavarësisht gjithë kësaj, përpjekjet tona janë të sinqerta, jemi shumë të sigurt në synimet tona, flasim sinqerisht me miqtë tanë në BE, SHBA dhe më gjerë, kemi marrëdhënie të shkëlqyera me të gjithë fqinjët tanë dhe hapat që hedhim janë drejt marrëdhënieve të mira me Serbia, por për fat të keq nuk mund të them se Serbia po bën të njëjtën gjë”, ka thënë Osmani.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy