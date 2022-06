Gjatë Samitit të vendeve të Evropës Juglindore, Presidentja Osmani ka pasur takime dypalëshe me Kryeministrin e Greqisë, Kiriakos Mitsotacis, me kryetarin e Këshillit të BE-së Charles Michel, me Presidentin e Sllovenisë, Borut Pahor, me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenkoviq, me kryesuesin e Presidencës së Bosnje dhe Hercegovinës, Shefik Xhaferoviq, me kryeministrin e Maqedonisë se Veriut, Dimitar Kovaçevski dhe me kryeministren e Moldavisë, Natalia Gavrilița.

