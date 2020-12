“Do kërkoj fort që historia e dhimbshme e Kosovës të mbahet mend e të rikujtohet. Historinë ne e kemi në krah dhe rrugëtimin e bëmë me miqtë tanë të shumtë që qëndruan krah nesh.” Kosova nuk mund të shpërblejë Serbinë me territorin e saj e as të bëjë më koncesione të tjera për politikën genocidale që Serbia kishte ndaj nesh. Serbia duhet të pendohet, kërkojë falje e të dënohet dhe jo të shpërblehet kjo duhet të jetë e qartë për këdo dhe ta themi me zë të lartë këtu e në çdo vend tjetër të botës. Prandaj i kam bërë thirje Kuvendit të miratojë rezolutën që dënon genocivid serb Askush në trojet shqiptare nuk duhet ta ketë preokuptim si tia shpëtojë fytyrën Serbisë. Se fytyra e saj është dëshmuar me politikën genocidale që ka ndjekur ndaj nesh.”-tha Osmani.

