Qeveria e Kosovës tha të se nuk ka ndonjë informatë nga Doganat dhe policia se në veriun e vendit kanë hyrë vaksina kundër COVID-19, të dërguara nga Serbia për vaksinimin e qytetarëve serbë në atë zonë. Sipas qeverisë, institucionet nuk kanë pasur asnjë komunikim zyrtar me institucionet e Serbisë lidhur me këtë çështje as nëpërmjet zyrave ndërlidhëse dhe as përmes ndërmjetësimit të institucioneve ndërkombëtare.

