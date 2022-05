“Si ka mundësi që ju, me shumë gjasë, në Procesin e Berlinit, do të uleni me të njëjtët njerëz që, fatkeqësisht, nuk e njohin Kosovën, ndërkaq Ohri (ku do të mbahet takimi i ardhshëm i nisms ‘Ballkani i Hapur’) është problem? Kjo është ajo që unë nuk e kuptoj”, tha Abazoviq.

