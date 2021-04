“Nuk do të doja që të bëhej kjo si pasojë e shpejtësisë. Sistemi është i komplikuar. Për herë të parë votuesit në Shqipëri duhet të zgjidhin partinë por edhe kandidatin. Shpejtësia e numërimit të votave nuk është shqetësuese për mua, por transparenca. Më pas ju përmendet edhe personat e infektuar me COVID që nuk kanë qenë të lejuar të votojnë apo ata të ndodhur jashtë. Ka pasur mundësi përmes disa mënyrave të ndryshme në fakt për t’u realizuar kjo. Por është e vështirë për t’u siguruar transparenca. PSH përmes kutive të votimit lëvizëse, por mund të sillte mungesë transparencë, por mund të sillte dhe infektim. Sa i përket votimit të shqiptarëve jashtë, kjo varion nga vendi në vend. S’ka një standard ndërkombëtar për këtë apo që të vendos detyrim për një shtet që të sigurojë votën e emigrantëve jashtë. Në këtë rast nuk ka një thyerje të standardit ndërkombëtar, kemi edhe problemin e COVID-19. Po e ndjekim me vëmendje situatën. Këto kufizime janë vendosur nga të gjithë. Nuk është e lehtë të udhëtosh në këtë periudhë. Gjithçka do të jetë në raportet tona, të gjitha sfidat gjatë këtij procesi zgjedhor.”, pohoi ajo. (BalkanWeb)

