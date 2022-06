Woodstock u organizua nga katër njerëz që nuk kishin lidhje me muzikë e asnjë fije eksperiencë me organizime të asnjë lloji. Me këtë organizim këta katër tipa, thjeshtë, dëshironin të fitonin ndonjë para. Në vitin 1969, ata e morrën me qira, për disa ditë, një tokë me 6 hektarë nga një bujk. Planifikuan që në festival të vinin 50 000 veta, por erdhën 450 000. Organizatorët nuk fituan asnjë cent, por krijuan histori dhe ndikim të papërshkruar në kulturën muzikore dhe në politikë. Një vit më vonë, në Gladstonbury të Anglisë, kështu veproi edhe një bujk dhe krijoi histori edhe ai.

