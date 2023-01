Por gjobitja ishte dënimi i vetëm që mund të jepte një gjyqtar për Organizatën Trump pasi u shpall fajtore muajin e kaluar për 17 krime tatimore, përfshirë konspiracion dhe falsifikimin e të dhënave të biznesit. Shuma ishte maksimumi i lejuar me ligj. Gjykatësi Juan Manuel Merchan i dha kompanisë 14 ditë kohë për të paguar. Nëse një person do të dënohej për të njëjtat krime do të përballej me vite të tëra në burg.

