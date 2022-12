Kryeministri britanik premtoi të martën se do të kthejë mijëra shqiptarë në vendin e tyre, do të përshpejtojë përpunimin e azilit, do ta bëjë më të vështirë pretendimin për skllavërinë moderne, si dhe do të hapë qendra pritjeje për të nxjerrë 10,000 emigrantë nga hotelet dhe do të ndjekë penalisht më shumë njerëz për udhëtimet me gomone.

