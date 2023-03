Projektligji parashikon gjithashtu një kufi vjetor që do të vendoset nga parlamenti, për numrin e refugjatëve që Mbretëria e Bashkuar do t’u ofrojë strehim përmes rrugëve të sigurta dhe ligjore – por vetëm pasi të jenë ndaluar anijët. Agjencia e OKB-së për refugjatët nënvizoi se nëse legjiclacioni në fjalë miratohet, ai do të minonte të drejtën e emigrantëve për të kërkuar azil dhe do të vendoste në pikëpyetje mbrojtjen për shumë azilkërkues.

