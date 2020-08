“Ky bashkëpunim po konkretizohet me ndihma konkrete çfarë është pranimi i 211 koncentratorëve të oksigjenit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Më herët kemi pranuar edhe 27 koncentratorë të tillë po nga OBSH-ja, ndërkohë që gjatë kësaj kohe të pandemisë kemi pasur edhe donacione të tjera veçmas pajisje për mbrojtje të personalit shëndetësor për çka jemi falënderues. Me këtë rast dua të siguroj të gjithë qytetarët e Kosovës se Shërbimi Spitalor Universitar i Kosovës do të vazhdojë të ofrojë shërbime shëndetësore cilësore për të gjithë pacientët që do të kenë nevojë. Ndërkohë sigurojë të gjithë donatorët se çdo pajisje që vjen donacion në Kosovë nga të gjithë donatorët do të shfrytëzohet në mënyrë të rregullt”, tha Krasniqi.

Zyrtarë të OBSH-ja shprehen optimistë se deri në qershor të vitit të ardhshëm do të vijnë në Kosovë vaksinat e para antiCOVID-19. Ministri i Shëndetësisë̈ Armend Zemaj theksoi se puna që po bëhet këto ditë për koordinim më të mirë me donatorë po shpërblehet me ardhjen e donacioneve nga gjithë bota. Ai tha se donacionet po ndihmojnë në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe luftën kundër pandemisë me koronavirus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy