Zyrtari i OBSH-së inkurajoi vendet me norma të ulëta vaksinimi që të përshpejtojnë vaksinimin, veçanërisht midis grupeve me përparësi siç janë të moshuarit. Ai u kërkoi vendeve me shkallë të lartë vaksinimi dhe rezerva të shumta, t’i ndajnë ato me vendet që nuk e kanë një mundësi të tillë.

