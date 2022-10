Ajo hodhi poshtë pretendimin se nismën Ballkani i hapur mbështet edhe nga SHBA dhe BE duke treguar: “Ne e kemi pasur një takim me sekretarin [amerikan] të Shtetit [Antony Blinken] dhe kjo çështje as nuk është ngritur, as nuk është kërkuar nga ana jonë”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy