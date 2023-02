E dyta, sepse me 50 deputetë, secili prej tyre do të kishte pra një masë më të madhe, tre herë më të madhe se tani, zgjedhësish, pra do të kishte nje sitë më të fortë për të zgjedhur atë që duhet, dhe deputeti do të kishte më shumë legjitimitet.

E para, sepse krahasuar me numrin e popullsisë aq kanë përpjestimisht edhe demokracitë e mëdha. Me nja njëmilion e gjysëm votues realë, 140 deputetë, i bie që të kemi një deputet për 10,000 banorë. Lluks i madh për ne si popull që varfëria na ka lënë me tuta dhe vetëm me brekë e pa sutjena.

