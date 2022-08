“Unë mendoj që miqtë e mirë siç është Shqipëria dhe Spanja mund të kenë edhe mosmarrëveshjet e veta dhe këtë gjë e kemi sepse mendojmë që një deklaratë e njëanshme për pavarësi, (ky është opinioni i qeverisë spanjolle) ne mendojmë që është shkelur e drejta e ndërkombëtare, prandaj nuk mund të jemi në favor të këtij pranimi dhe këtë e themi me gjithë respektin që kemi për popullin shqiptar. Është një opinion që nuk e ndajmë me qeverinë shqiptare, por kjo nuk do të thotë që nuk e nxisim dialogun me Prishtinën. Edhe miqtë e mirë mund të kenë kontradiktat e tyre me njëri-tjetrin”, tha Sanchez.

