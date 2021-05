Komisionieri i lartë për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Oliver Varhelyi në konferencën e përbashkët që pati në Rinas, me kryeministrin Edi Rama është pyetur nga gazetari i “Top Channel”, Muhamet Veliu për “Non-Papers”, i cili ka krijuar shqetësim edhe në Bruksel, për një rishikim të kufijve mes Kosovës dhe Serbisë.

Varhelyi tha se këto lajme nuk janë të vërteta, sepse të gjithë e dimë se ku do të na çonte ripërcaktimi i kufijve, ndërsa shtoi se asnjë person serioz nuk do ta shtronte në tryezë për diskutim këtë temë.

Varhelyi: Është si një stinë ku ne po shohim që kanë lulëzuar dokumente të tilla. Është interesante kur dëgjojmë këto lajme, edhe pse jemi të bindur që nuk janë të vërteta. Po të ishin të vërteta do ishim të shqetësuar, sepse ripërcaktimi i kufijve e dimë të gjithë se ku na çon. Kush është serioz nuk do ta vinte një gjë të tillë për të diskutuar dhe aq më tepër në këtë rajon ku jemi.

Nuk jemi dakord me asnjë pjesë të saj dhe nuk mendoj se janë ide të vërteta dhe reale. I shërben më shumë disa synimeve të tjera dhe ndjehem mirë që ato janë njoftuar nga ata persona që i është atribuuar ky dokument.

Kjo stinë ka të bëjë se si do ta bëjmë këtë stinë të Ballkanit Perëndimor dhe si do të punojmë për aplikimin e metodologjisë së re në lidhje me Serbinë dhe Malin e Zi, si do vijojmë me dialogun dhe si do arrijmë sukses mes Beogradit dhe Prishtinës.

Mediat sllovene publikuan një dokument “non-paper”, që u tha se kryeministri slloven, Janez Jansha, i ka dërguar Këshillit Evropian. Në këtë dokument flitej lidhur me propozimin e supozuar të Janshës për ricaktimin e kufijve në Ballkanin Perëndimor, si një mënyrë për të zgjidhur problemin kronik ndërmjet gjashtë vendeve në rajon. Sipas përmbajtjes që u publikua në media, bëhet fjalë për ricaktimin e kufirit të Kosovës dhe Serbisë, si dhe parashikohet mundësia e shkëputjes së entitetit të Republikës Serbe nga Bosnje e Hercegovina, bashkimi i pjesëve me shumicë shqiptare të Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut me Shqipërinë, si dhe bashkimi i një pjese të Bosnje e Hercegovinës, pra, Hercegovinës perëndimore me Kroacinë.