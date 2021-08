Ne jemi në ritmin e gabuar të të menduarit në lidhje me Islamin Radikal. Me Komunizmin Revolucionar, ne e njohëm atë si një kërcënim të një natyre strategjike që na kërkonte ta përballonim atë ideologjikisht dhe me masa sigurie. Ajo zgjati më shumë se 70 vjet. Gjatë gjithë asaj kohe ne kurrë nuk do të kishim ëndërruar të thonim, “Epo, ne kemi qenë në këtë për një kohë të gjatë, thjesht duhet të heqim dorë.”

