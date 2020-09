“Sigurisht, republikanët do të thonë: “ai po bënte detyrën e udhëheqësit të vendit. Ai nuk donte që njerëzit të zinte paniku,” tha zoti Belt. “Ndërsa demokratët do të thonë,“ky ishte një vendim i gabuar dhe e keqësoi problemin”. Kështu që, mendoj se njerëzit ndoshta do ta interpretojnë këtë pjesë me ngjyrime partiake “.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy