Por komenti më i fortë erdhi nga The Times of India, gazeta më e shitur në gjuhën angleze e vendit, e cila e krahasoi debatin me “mundjen me baltë”.

“Pjesa tjetër e botës – dhe historianët e ardhshëm – me sa duket do ta shohin atë dhe do të qajnë”, shkroi gazeta, duke shtuar se Z. Biden ishte i vetmi njeri që dukej si “presidenti i largët” në skenë dhe duke thënë se nëse Z. Trump do të ri-zgjidhet në nëntor, “kjo ëndërr e errët, e tmerrshme, e etheve të pashërueshme do të jetë me siguri linja e parë e nekrologjisë së Amerikës”.

