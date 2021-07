Në Beograd, në fillim të muajit shkurt, ishte kthyer gjenerali Çernajevi, një rus i njohur si pansllavist i zjarrtë, i cili e kishte udhëhequr ushtrinë serbe në kryengritjet kundër Perandorisë Otomane. Diplomatët e huaj në Beograd besonin se ardhja e tij lidhej me intriga të reja që do të reflektoheshin jo vetëm në Serbi por edhe më gjerë në sferën sllave. Gjenerali Çernajevi kishte ardhur nga Parisi dhe ishte në rrugë për në Bullgari për të filluar një funksion të ri ushtarak rus. Ai qëndroi disa ditë në Serbi duke shpresuar se do ta takonte Princ Milanin të cilit tha se do t’ia propozonte një projekt për ndërtimin e hekurudhës në Serbi. Princ Milani e refuzoi dy herë kërkesën e tij për takim duke u arsyetuar se ende nuk ishin pjekur kushtet që Serbia të ndërtonte hekurudhë. Gjenerali rus kishte udhëhequr ushtrinë serbe në luftë për pavarësi dhe tashti ai, duke përfaqësuar disa firma ruse, shpresonte të merrte koncesione nga shteti serb.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy