Së pari u gjet një valixhe me bustin dhe një këmbë të burrit, pastaj një me gjymtyrët e poshtme të gruas dhe në fund valixhja e tretë me bustin e saj. Pjesa tjetër, gjymtyrët e poshtme të burrit, ishin fshehur në valixhen e katërt, e cila u gjet mesditën e djeshme. Shpëtim dhe Teuta Pasho mësohet se shkonin shpesh në Toskanë, ku jetonin fëmijët e tyre. Qëndrimi i tyre i fundit në Itali ishte më 4 tetor 2015 dhe zgjati rreth një muaj. Në këtë kohë vajza e çiftit, Dorina kishte marrë një telefonatë anonime, ku i kishin thënë se nëna e saj nuk do i përgjigjej më.

