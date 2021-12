Europa po përballet edhe një herë tjetër nga një rritje e fortë e rasteve të reja me COVID-19. Në disa pjesë, rritja është komplikuar nga shfaqja e variantit të ri Omicron, i zbuluar për herë të parë në Afrikën e Jugut.

Disa vende kanë ndërmarrë hapa që synojnë të pavaksinuarit, ndërkohë që disa vende po shtyjnë përpara me vaksinimin e popullatës, përfshirë këtu edhe fëmijët. Por cilat janë masat e ndërmarra në vendet kryesore të Europës?

Gjermania

Gjermania do të kufizojë tubimet private që nuk do të lejohen me më shumë 10 persona dhe do të mbyllë klubet e natës përpara vitit të ri, pasi vendi po përballet me një “valë të pestë masive” të COVID-19 për shkak të Omicron.

Eventet publike, si ndeshjet e futbollit do të luhen pa tifozë, si pjesë e kufizimeve të reja që do të hyjnë në fuqi më 28 dhjetor.

Kufizimet tashmë të vendosura synojnë kryesisht të pavaksinuarit, me certifikata të vaksinimit, ose rikuperimit nga sëmundja që do kërkohet për të hyrë në dyqanet jo thelbësore, ndër të tjera. Që nga e diela, turistët nga Britania e Madhe janë të ndaluar nga Gjermania.

Qendra kombëtare e kontrollit të sëmundjeve të vendit, Instituti Robert Koch, shtoi Mbretërinë e Bashkuar në listën e vet të “zonave të varianteve të virusit”. Kjo do të thotë se kushdo që udhëton nga Britania në Gjermani duhet të paraqesë një test negativ PCR jo më të vjetër se 48 orë dhe të hyjë në një karantinë të detyrueshme për 14 ditë, pavarësisht nga statusi i tyre i vaksinimit.

Britania e Madhe u bashkohet tetë vendeve afrikane, përfshirë Afrikën e Jugut, në listën e Gjermanisë të “zonave të variantit të virusit”.

Gjermania gjithashtu i konsideron Francën dhe Danimarkën “zona me rrezik të lartë”, që do të thotë se ata që nuk janë vaksinuar, ose shëruar nga virusi duhet të karantinohen për 10 ditë pas hyrjes në vend. Dhjetra vende, duke përfshirë pothuajse të gjithë fqinjët e drejtpërdrejtë të Gjermanisë, i janë shtuar tani kësaj kategorie.

Parlamenti i Gjermanisë votoi me shumicë dërrmuese në favor të vaksinimit të detyruar për punonjësit e spitaleve dhe kujdesit, ndërsa vendi përpiqet të frenojë një valë infeksionesh koronavirus.

Portugalia

Portugalia njoftoi kufizime të reja gjatë Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Puna nga shtëpia do të bëhet e detyrueshme dhe baret dhe diskotekat do të mbyllen nga e shtuna.

Njerëzit do të duhet të paraqesin test negativ për të hyrë në kinema, teatro, ngjarje sportive, dasma dhe pagëzime të paktën deri më 9 janar. Në Krishtlindje dhe Vitin e Ri, njerëzit do të kenë nevojë për një rezultat negativ të testit për të hyrë në restorante dhe festime publike.

Në natën e Vitit të Ri, jo më shumë se 10 persona mund të mblidhen në rrugë dhe pirja e alkoolit jashtë do të ndalohet. Kjo vjen pavarësisht shkallës së lartë të vaksinimit të Portugalisë me rreth 86% të popullsisë së saj të vaksinuar plotësisht kundër virusit.

Portugalia rifuti kufizime më të rrepta pandemike më 1 dhjetor për të përmbajtur një rritje të re të infeksioneve. Maska u bë edhe një herë e detyrueshme dhe vendi forcoi kontrollin e kufijve të tij.

Kërkohet një certifikatë dixhitale që vërteton vaksinimin, ose shërimin nga COVID-19 për të hyrë në restorante, kinema dhe hotele.

Britania e Madhe

Qeveria e Britanisë së Madhe deri më tani ka rezistuar ndaj vendosjes së kufizimeve të reja përpara festave, edhe pse vazhdon të luftojë një rritje të madhe të rasteve me COVID-19, e nxitur nga varianti më i transmetueshëm Omicron.

Kryeministri Boris Johnson tha se qeveria mund të ndërmarrë “veprime të mëtejshme” për të mbrojtur shëndetin publik, duke shtuar se ata po e ndiqnin situatën “orë pas ore” pasi vendi regjistroi më shumë se 100 mijë raste të reja të mërkurën.

Megjithatë, kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan njoftoi të hënën se festimet tradicionale të Vitit të Ri në kryeqytetin e Britanisë u anuluan.

Gjatë fundjavës Khan deklaroi një “incident të madh” pas një “rritjeje të fortë” të rasteve të Omicron në qytet. Incidenti i madh vepron si një paralajmërim se spitalet dhe shërbimet e urgjencës nuk janë në gjendje të përgjigjen siç do të bënin zakonisht për shkak të rrethanave të shkaktuara nga Covid.

Njerëzit tani kanë nevojë për certifikata për të hyrë në klubet e natës dhe stadiumet sportive, për të vërtetuar se janë vaksinuar plotësisht, ose kanë pasur një test negativ së fundmi. Skema të ngjashme janë gjithashtu në fuqi në Skoci, Uells dhe Irlandën e Veriut.

Ministri i Shëndetësisë Sajid Javid njoftoi të mërkurën se periudha e detyrueshme e izolimit për njerëzit që rezultojnë pozitivë është shkurtuar nga 10 ditë në shtatë ditë me kusht që të kenë dy teste negative në ditët 6 dhe 7.

Franca

Qeveria e Francës miratoi të mërkurën vaksinat me COVID-19 për fëmijët nga pesë deri në 11 vjeç. Vaksinimet për fëmijët që janë në rrezik për COVID-19 të rëndë filluan javën e kaluar.

Ministria e Shëndetësisë tani për tani ka përjashtuar ofrimin e dozave përforcuese për adoleshentët, për të cilët vaksinimi filloi në mes të qershorit. Vjen pasi qeveria u bëri thirrje njerëzve që të testohen dhe t’i mbajnë mbledhjet e festave të vogla mes infeksioneve të larta për shkak të COVID-19.

Kryeministri Jean Castex tha se në të re vit “lesë shëndetësore” do të kthehet në një “kalim vaksine” me më shumë kufizime për personat që janë të pavaksinuar.

Qeveria nuk e ka përjashtuar mundësinë që të shkojë “përtej” masave aktuale në rast të një “rifillimi shumë të fortë të epidemisë të lidhur me variantin Omicron”, tha të martën zëdhënësi i qeverisë Gabriel Attal.

Sipas zëdhënësit të qeverisë, Franca po hyn në “një periudhë turbulence me Omicron”, duke vënë në dukje se ky variant i koronavirusit po “përmbyt shoqërinë”.

Në Paris, zyra e kryetarit të bashkisë njoftoi të shtunën se fishekzjarret dhe koncertet e planifikuara në rrugën e famshme të Champs-Elysées për natën e Vitit të Ri janë anuluar. Castex u kërkoi të gjithë kryebashkiakëve të tjerë që të konsiderojnë anulimin e planeve të tyre për festimet publike edhe më 31 dhjetor.

Franca mbylli klubet e natës më 10 dhjetor për katër javë në një përpjekje për të frenuar infeksionet në rritje të shpejtë të COVID-19.

Nga 15 janari, të gjithë të rriturit do të kenë nevojë për një vaksinë përforcuese të paktën shtatë muaj pasi të jenë vaksinuar plotësisht, në mënyrë që të mbajnë kartën e tyre shëndetësore. Nga mesi i dhjetorit, personat mbi 65 vjeç do t’ju duhet një për t’u zgjatur lejen e tyre shëndetësore, dhe nga 30 janari, të gjithë kujdestarët dhe zjarrfikësit në Francë do të duhet të marrin një dozë të tretë.

Rreth 76.8 për qind e 67.4 milionë banorëve të Francës janë plotësisht të vaksinuar, sipas shifrave të fundit.

Holanda

Holanda i është rikthyer izolomit mbarëkombëtar që nga e diela, 19 dhjetor për të frenuar variantin Omicron, tha kryeministri në detyrë Mark Rutte pas një takimi me qeverinë e tij për të diskutuar kufizimet e reja.

Ai shtoi se lëvizja ishte “e pashmangshme për shkak të valës së pestë të shkaktuar nga varianti Omicron”. Fëmijët e vegjël regjistruan rritjen më të madhe të infeksioneve në një rritje të fundit të koronavirusit në Holandë.

Masat e bllokimit u prezantuan muajin e kaluar. Baret, restorantet dhe vendet e tjera të takimeve publike si teatrot dhe kinematë kanë mbyllur dyert e tyre në orën 17:00 që nga 28 nëntori dhe tani do të duhet të vazhdojnë me të njëjtin orar edhe gjatë sezonit të festave.

Ngjarjet sportive amatore gjithashtu nuk lejohen midis orës 17:00 dhe 05:00 me aktivitete sportive profesionale të lejuara të zhvillohen, por pa spektatorë.

Danimarka

Danimarka do të kërkojë të mbyllë teatrot, kinematë, sallat e koncerteve, parqet argëtuese, muzetë dhe galeritë e artit në mes të një rritjeje rekord të infeksioneve COVID-19 të nxitura nga varianti shumë i transmetueshëm Omicron.

Dyqanet dhe restorantet do të duhet të kufizojnë numrin e klientëve të tyre, dhe restorantet do të duhet të mbyllen para orës 23:00. Qeveria më herët rekomandoi që njerëzit të punonin nga shtëpia, ndaloi koncertet me më shumë se 50 njerëz në këmbë dhe urdhëroi njerëzit të mbanin maska për fytyrën në restorante kur nuk ulen.

Omicron tani është varianti dominues në Danimarkë, me rastet e COVID që arritën një nivel të lartë historik të martën 21 dhjetor prej 13,558 rastesh.

Suedia

Suedia njoftoi masa të reja të martën 21 dhjetor, duke përfshirë përdorimin e zgjeruar të lejeve të vaksinës. Nga 23 dhjetori, njerëzve u kërkohet të punojnë nga shtëpia, ngjarjet publike me nga 20 deri në 500 pjesëmarrës do të duhet të kenë të ulur audiencën dhe ngjarjet me një audiencë më të madhe do të duhet të kërkojnë dëshmi të vaksinimeve.

“Tani duhet të marrim përgjegjësi të përbashkëta dhe të përshtatemi me realitetin në fjalë,” tha kryeministrja Magdalena Andersson në një konferencë për shtyp.

Për më tepër, masat për të shmangur grumbullimin në qendrat tregtare dhe baret dhe restorantet lejohen vetëm për të ofruar shërbimin ulur me klientët të ulur të paktën një metër larg njëri-tjetrit.

Duke vënë në dukje se Suedia ende po shihte nivele relativisht të ulëta të COVID-19, drejtoresha e Agjencisë së Shëndetit Publik të vendit, Karin Tegmark Ëisell, tha se ngarkesa në kujdesin shëndetësor të Suedisë ishte rritur si rezultat i koronavirusit të shoqëruar me viruse të tjera dhe gripin sezonal.

Gati 1.5 milionë suedezë nuk janë ende të vaksinuar.

Italia

Italia do t’u kërkojë qytetarëve të pavaksinuar të BE-së të karantinohen për pesë ditë si pjesë e masave më të rrepta për COVID-19 pasi varianti më i transmetueshëm Omicron përhapet.

Vizitorët e vaksinuar nga vendet e BE-së duhet të kenë një test negativ brenda 24 orëve nga mbërritja për të qarkulluar lirshëm në Itali.

Qeveria italiane më 6 dhjetor vendosi rregulla të reja për ata që nuk vaksinohen me lëshimin e një “super” leje shëndetësore.

Vetëm njerëzit me dëshmi të vaksinimit, ose që janë shëruar nga COVID-19 mund të hanë në ambientet e brendshme të restoranteve, të shkojnë në kinema ose të marrin pjesë në ngjarje sportive. Tani ajo ka zgjeruar detyrimin e vaksinës për personelin e shkollës, drejtësinë, ushtrinë dhe këdo që punon në një mjedis të kujdesit shëndetësor.

Tashmë kërkohet një leje për transportin lokal, e cila përfshin mundësinë për të pasur një test negativ për COVID-19.

Numri i rasteve në Itali është në rritje, me rastet ditore — 7,576 të shtunën (18 dhjetor) — më i larti që nga marsi. Rasti i parë Omicron në vend u regjistrua më 27 nëntor.

Zvicra

Zvicra po kufizon jetën publike për ata që janë të pavaksinuar.

Vetëm personat që janë vaksinuar, ose shërohen ed nga COVID-19 do të jetë në gjendje të hyjë në restorante, ambiente kulturore ose ngjarje të tjera të brendshme. Mbledhjet private familjare duhet të kufizohen në 10 persona.

Votuesit zviceranë miratuan me një diferencë të qartë të ashtuquajturin ‘ligji COVID-19’ në një referendum të 28 nëntorit.

Legjislacioni, i cili tashmë është në fuqi, përfshin një paketë të rimëkëmbjes nga pandemia dhe aplikimin e një certifikate të diskutueshme COVID.

Spanja

Autoritetet në Katalonjë, një nga rajonet më të populluara të vendit, njoftuan të hënën se po sjellin kufizime që përfshijnë një shtetrrethim në orën 1 të mëngjesit, mbylljen e jetës së natës dhe kufizimet e kapacitetit.

Masat do të hyjnë në fuqi të enjten në pritje të shqyrtimit gjyqësor.

Disa rajone kanë vendosur gjithashtu masa më të rrepta për të pavaksinuarit përpara sezonit të Krishtlindjeve, duke zgjeruar përdorimin e certifikatës së COVID-19 për të hyrë në vende publike si bare dhe restorante.

Më shumë se 80% e popullsisë spanjolle tashmë është imunizuar, por frika e variantit Omicron ka shkaktuar një nxitje vaksinimi.

Që nga mesi i nëntorit, gati 200,000 spanjollë që hezitonin të merrnin vaksinën në fillim, tani më në fund kanë ndërmarrë hapin.

Spanja ka dhënë leje për vaksinimin e fëmijëve nën 12 vjeç.

Austria

Austria hoqi bllokimin e saj të dielën (12 dhjetor) për njerëzit me një leje “2G”, që do të thotë se ata ishin vaksinuar kundër COVID-19 ose së fundmi u shëruan nga sëmundja.

Personat pa certifikatë lejohen të largohen nga shtëpitë e tyre vetëm për të shkuar në punë ose për qëllime të tjera thelbësore.

Ekziston një shtetrrethimi në orën 23:00 për restorantet dhe kërkohet një maskë FFP2 në transportin publik dhe në hapësirat e brendshme.

Dhjetëra mijëra njerëz dolën në rrugë në Vjenë gjatë fundjavës për të protestuar kundër vaksinimit të detyrueshëm dhe masave të tjera të virusit.

Qeveria, e frustruar nga marrja relativisht e ulët e vaksinave në vend, planifikon t’i bëjë të detyrueshme vaksinat kundër COVID për të gjithë të rriturit, duke hyrë në fuqi nga shkurti.