“Ato 10 ditë më thoshte që jam tu ik për Greqi jam për Sarandë. Ajo ishte në Kamzë. Më pas vajza erdhi vet me marr pasaportën, sepse i kishin thënë do të të largojmë për Greqi. Dhe unë pasaportë, e pata larguar nga shtëpia, bashkë me kartën e identitetit, sepse ma ndjente zemra, se do e merrte për të iku në Greqi. Ajo kishte kontrolluar të gjithë shtëpinë, por se kishte gjetur pasaportën dhe ikën largohet”.

“Pra dy vitesh ajo kërkonte që të dilte. Unë nuk e lija. Por edhe kur dilte i çoja mbrapa gocën e dytë. Edhe nuk me treguan që ajo konsumonte hashash. Nuk e vura re .Këmbëngulte shume që të dilte. Ishte gati e përnatshme. Dhe kaloi ca kohë. Më 14 shtator në ditëlindjen e vet tha do dal me shoqërinë. Erdhi shumë vonë, ishte e turbulluar. Nuk e kuptova…e qortova pse kishte ardhur vonë. Nuk e kuptova që kishte marrë kokainë. Filloi te përsëritej shumë shpesh. Ma kërkonte me këmbëngulje që të dilte. I jepnin kokainë në këmbim të favoreve seksuale. E përdhunonin e trajtonin keq. E rrihnin. Unë shumë vonë e kam marrë vesh. I kanë bërë shumë tortura”.

