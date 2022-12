Moti i vranët dhe me riga të shiut të vjeshtës së vonë ia ka mbuluar shkëlqimin Zürich-ut. Ngjyrat e bukura të gjetheve kryeneqe që ende kanë mbetur në degë, nuk bëjnë punë. Qyteti duket monoton. Zürich-u, në kujtimet e mia është ai i stinës së verës. Nuk e kam vrojtuar asnjëherë ndryshe edhepsë e kam parë në vjeshtë dhe dimër. Ngrohtësia, gjallëria e paskajshme dhe plot shpresë e verës, mungon. Nga koha e regjistrimeve të kujtimeve të para, tashti gjithçka ka ndryshuar. Diskoteka ‘Down Town’ që gjendej në kthesën e dytë të rrugës majtas që ngjitet me rrugën luksoze ‘Bahnhofstrasse’ dhe ajo tjetra ‘La Ferme’ buzë liqenit, ka kohë që nuk ekzistojnë. Ende e kam në kujtesë aromën e trupit të vajzave të përziera me parfume dhe djersë kur vallëzonim. Ka qenë një kombinim i aromave që më vonë e kam kërkuar edhe gjetiu për ta gjetur. Nuk janë më as ‘Café Europa’ e as ‘Café Paris’ ku preferoja të shkoja. Zviceranet e parfumosura që ecnin drejtë dhe i tundnin gjinjtë poshtë-lartë, nuk shihen. Ndoshta kjo nuk vërehet për shkak të motit që i ka detyruar të vishen trash e ua ka mbuluar këtë ‘ves’ tërheqës për burrat.

Derisa ende pres në radhë, një grua me pasaportë si timen, i afrohet sportelit nga ku u refuzova unë. Policja, me siguri për shkak të monotonisë apo të keqardhjes nga kolegët tjerë që nuk kishte punë, ia pranoi pasaportën kësaj gruaje. E theu rregullin e precizitetit zviceran. Pastaj, më shikoi mua me një buzëqeshje që mezi e krijoi. ‘Hajde edhe ti’ – më dha shenjë me kokë. ‘Jo’ – i thashë, edhe unë me kokë. Ajo i ngriti vetullat duke e lëvizur kokën për të thënë ‘nëse dëshiron’. Unë i përgjigjem njësoj ‘nuk dëshiroj se më refuzove’. Ajo: ‘punë e madhe nëse nuk dëshiron’ dhe bënë ca lëvizje me duar nën tavolinë sa për t’u parë që nuk rri e paangazhuar. Komunikimi jonë me mimikë të fytyrës dhe ‘body language’ përfundoi kur më erdhi radha të sporteli ku qëndroja. Polici e mori pasaportën dhe, sa për sy e faqe, e hapi dhe e shikoi fotografinë. Procedurë që zgjati dy apo tre sekonda dhe ‘Welcome to Switzerland’. ‘Thank you’ – ia kthej policit siç e kërkon rutina e mirësjelljes. Në aeroport më presin të afërmit e familjes, sikur në Kosovë.

