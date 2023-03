Ka nisur puna për ndërtimin e një parku ujor të ri prej 250 milionë £ për plazhin e parë të brendshëm të Britanisë për të gjitha stinët.Parku do të ketë 35 rrëshqitëse, bare, laguna ujore dhe një seksion vetëm për të rriturit.Pasi u konfirmua për herë të parë në vitin 2020, parku, i quajtur Therme Manchester, do të hapet në vitin 2025 tani që ndërtimi ka filluar.Fillimisht ishte caktuar të hapej në fund të vitit 2023, por data u shty dy vjet pas planeve të rishikuara që u dorëzuan në verën e 2022.Parku pritet të tërheqë deri në dy milionë vizitorë në vit brenda pesë viteve të para, gjë që do ta bënte atë “atraksionin ujor”më të vizituar në Evropë.Parku, i cili po faturohet si ‘resorti i mirëqenies me bazë në qytet’ në Mbretërinë e Bashkuar, do të jetë në madhësinë e 19 fushave të futbollit.Brenda do të ketë 25 pishina për të gjitha moshat, si dhe një pishinë me valë, 35 rrëshqitje uji dhe një plazh të brendshëm për të gjithë vitin.Për ata që kërkojnë të vizitojnë parkun pa fëmijë, mund të shkojnë në seksionin vetëm për të rriturit, i cili do të ketë bare, laguna ujore dhe më shumë se 30 dhoma me avull dhe sauna.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy