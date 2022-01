“Ia bëmë të qartë presidentit Putin se po bëri ndonjë lëvizje në Ukrainë, ne do të ashpërojmë sanksionet tona, do të rrisim praninë në Europë me aleatët e NATO-s dhe Moska këtë do ta paguajë shtrenjtë”, tha Biden.

