Qytetarë të shumtë u mblodhën para teatrit Bylis në Fier në shenjë protestë kundër tij , duke thënë se janë të zhgënjyer dhe nuk do dalin me as në protesta. “Ti na helmon me gaz, ne me votë”, shkruhet në një tjetër pankartë që ata mbajnë në dorë, ndërsa për të shmangur dhe ndonjë incident janë vendosur në gatishmëri edhe forca policie.

