Shkolla Arbërore ishte aktive deri në vitin 1780, kur vëllazëria u shpërbë në këtë vit dhe ndërtesa kaloi në duart e korporatës dei Pistori. Shumë orendi me vlerë të lartë do të shiten ose do të humbasin. Në sallën e shkollës do të ruhen 43 piktura. Gjashtë prej tyre janë nga Karpaçi. Ndërkohë për të tjerët nuk kemi njohuri. G. B. Mengardi i ka parë edhe këto gjashtë piktura të Karpaçit në vitin 1784, sipas të cilit kanë nevojë për mbrojtje urgjente.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy