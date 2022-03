Rusia paralajmëroi javën e kaluar se nëse secili prej vendeve do të kërkonte të bashkohej me aleancën, ata do të përballeshin me “pasoja të rënda ushtarako-politike” nga Moska.

Pushtimi i Rusisë ka rritur gjithashtu mbështetjen për anëtarësimin në NATO në Suedi, me një sondazh të porositur javën e kaluar nga transmetuesi publik suedez SVT që tregoi 41% pro dhe 35% kundër. Sondazhi finlandez sugjeroi se nëse Suedia do të aplikonte për t’u bashkuar me aleancën, mbështetja për anëtarësimin finlandez do të rritej në 66%.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy