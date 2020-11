Në një ndërtesë të shtunën, punonjësit e shpëtimit i fokusuan përpjekjet e tyre tek nxjerrja e pesë pjesëtarëve të një familjeje. Pasi arritën të hapin një lloj tuneli mes gërmadhave, ata mundën të flisnin me 38 vjecaren Seher Perincek, e cila kishte mbetur e bllokuar së bashku me dy binjakë 11 vjec, djalin 7 vjecar dhe vajzën 3 vjece. 23 orë pas tërmetit, Perincek u nxor së bashku me tre prej fëmijëve të saj; tjetri po kërkohet ende. Një video që qarkulloi në rrjete tregonte një punonjëse femër shpëtimi duke qetësuar një 16 vjecare të ngecur nën rrënoja. Duke qarë, vajza iu lute t`i shtrëngonte dorën se kishte frike, dhe punonjësja i thotë se do ta nxjerrin prej andej.

