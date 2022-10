Aneksimi i katër territoreve të okupuara të Ukrainës, në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, ka ngritur së fundmi shqetësime të reja për përdorimin e armëve bërthamore nga Rusia. Presidenti rus Vladimir Putin më pas njoftoi se territoret do të mbroheshin me të gjitha mjetet në dispozicion. Putini nxiti kështu spekulimet se ushtria ruse mund të përdorë armë bërthamore të vogla, me rreze të kufizuar për të fituar luftën./DW

