Kjo pasi Britania tashmë konsiderohet si “zona e variacionit” të covid-19, pra hyn në kategorinë e vendeve nga ku rreziku është më i lartë. Kjo do të thotë se të gjithë udhëtarët, edhe ata të vaksinuar, do të karantinohen për dy javë pas mbërritjes. Vetëm shtetasit gjermanë ose të huajt me banim të përhershëm në Gjermani do të lejohen të hyjnë në vend nga Britania. Rregulli vlen për të gjitha mjetet e transportit.

