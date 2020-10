Shumë shpejt pas kësaj, Trumpi iu rikthye fushatës me një tubim në Sanford, të Floridës ku elektrizoi turmën duke I premtuar fitore. Mijëra mbështetësve, shumë nga të cilët nuk mbanin maskë, ai u tha se do t`u jepte nga nje puthje te madhe. Disa ekspertë kanë shprehur dyshime mbi testin e Abbott BinaxNOË , i cili sipas tyre nuk është provuar mjaftueshëm dhe nuk dihet sa saktë e tregon rezultatin. New York Times thotë `Abbott BinaxNOW’ kushton vetëm 5 dollarë dhe zbulon praninë e një proteinë të prodhuar nga COVID-19.Kritikët fajësojnë Presidentin Trump se nuk ka inkurajuar mbështetësit në aktivitetet e fushatës, dhe madje as stafin e Shtëpisë së Bardhë, që të mbajnë maska mbrojtëse dhe t’i përmbahen udhëzimeve të distancimit fizik. Të paktën 11 ndihmës të afërt të zotit Trump kanë rezultuar të infektuar me koronavirus.

