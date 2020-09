Ditën e djeshme, në Mbretërinë e Bashkuar janë regjitruar, 3,899 raste të reja duke e çuar numrin në total të infektuarve në 394,257 persona. Në Britani që prej fillimit të pandemsië deri më tani kanë vdekur 41,777 persona. MBETËRIA E BASHKUAR- Mbretëria e Bashkuar është një nga vendet që po përballet me një rritje të lartë të infeksioneve me Covid-19. Sipas mediave të huaja kreu i shëndetitit Sir Patrick Vallance ka paralajmëruar se Mbretëria e Bashkuar do të përballet më 50,000 raste të reja me Covid-19 brenda një ditë duke nisur mesi i tetorit. Po ashtu ai është shprehur se që nga muaji i ardhshëm do të ketë 200 viktima çdo ditë, nëse përhapja e sëmundjes nuk vihet nën kontroll.

