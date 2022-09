Mitsotakis ka sqaruar edhe zërat për rrugën Janinë- Kakavijë duke theksuar se nuk do të jetë në nivelin e një autostrade pasi mungojnë sponsorizimet, por do të jetë gjithsesi një rrugë moderne dhe e sigurt që do të mbulojë nevojat e Greqisë kontinentale dhe të atyre që do të duan të përdorin këtë pikë kufitare dhe të shkojnë në Shqipëri.

