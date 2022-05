Dërgimi në gjykatë kërkon që palët të përcaktojnë pikat e mosmarrëveshjeve mes tyre për të cilat do të kërkojnë interpretimin e gjykatës. Zëri i Amerikës ka mësuar se mes dy vendeve kanë nisur fazat përgatitore të bisedimeve që do të duhet të zhvillohen më pas për të arritur marrëveshjen mbi dokumentin që do të dërgohet para gjykatës. Këto bisedime duhet të zhvillohen pas dhënies së plotfuqisë nga ana e presidentit ndërsa marrëveshja sërish do të duhet të ratifikohet nga parlamenti.

Por ndërsa për abrogimin e ligjit të luftës, ministri i Jashtem grek Nikos Dendias tha se “është dicka nga e cila duhet të shkëputemi e të bashkëpunojmë që pikat historike për abrogimin e tij të përmbyllen sa më shpejt”, ai përdori tone të hapura kërcënuese ndaj Shqipërisë, në një referencë të qartë ndaj ngritjes së çështjes çame. Sipas tij “nuk duhet të krijohen çështje që nuk ekzistojnë, sepse kjo do të çonte në pasoja me nivele të shumëfishta ku Greqia do të vendosë çështje të tjera që kanë të bëjnë me itinerarin e Shqipërisë në Europë”.

